حظك اليوم برج الحمل السبت 12-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ مولود برج الحمل من 21 مارس حتى 19 أبريل، ويتسم مولود برج الحمل بقلة صبره فهو نادرا ما ينتظر أشياء في حياته، كما أنه يميل للقيادة بطبعه فهو يحب أن يدير الأمور من حوله ويكلف كل شخص بالمهمة التي تناسب قدراته، وفي إطار حبه للقيادة فهو يتمتع بشخصيته القوية التي تستطيع السيطرة في كل شئ يدور حولها كما أنه يتسم بطموحه الكبير الذي يحركه في كل شئ.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل، بضرورة إعادة الألفة في علاقاتك حيث أن الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع لذا عليك أن تهدأ وتتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

عليك أن تدرس خطواتك بشكل أكبر من ذلك حيث أن جرأتك قد تضعك في مشكلات عديدة لذا عليك أن تكون أكثر رزانة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

صفات برج الحمل

ومن أبرز مميزات رجل برج الحمل، أنه يتسم بالشجاعة الكبيرة فهو لا يخاف شيئا، كما أنه يحب السفر والحركة والمغامرات ويكره أن يكون كل شئ حوله تقليدي ورتيب، كما أن رجل برج الحمل نشيط فهو يحب دائما عن الأشياء التي تجعله أفضل في حياته العملية وتطور من شخصيته، إلى جانب التفاؤل الشديد الذي يشعر به دائما ويكره أن يكون سلبي.

وعلى الجانب الآخر لا يتقبل مولود برج الحمل النقد بسهولة، فهو يرفض الانتقاد خاصة إذا تم ذلك بأسلوب لائع، كما أنه يكره الملل ويحب تجربة الأشياء الجديدة التي تجعله يشعر بالسعادة.