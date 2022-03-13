حظك اليوم برج الحمل الأحد 13-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تجنب التعالي

المهن القيادية التي تعتمد على التفكير المنطقي تجد أن مواليد وأصحاب برج الحمل يتقلدونها، فهو شخص يميل للقيادة بطبعه كما أنه يحب أن يدير الأمور من حوله ويكلف كل شخص بالمهمة التي تناسب قدراته، وفي إطار حبه للقيادة فهو يتمتع بشخصيته القوية التي تستطيع السيطرة في كل شيء يدور حولها، كما أنه يتسم بطموحه الكبير الذي يحركه في كل شيء، فدائما ينظر للأمام ولا يتطلع للخلف مهما كلفه الأمر.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل، بأن الوضع الفلكي دقيق.. إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض، فقط لا تعلن خططك وتجنب التعالي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في وضع معاكس وقد تجد نفسك مضطرا لتحمل ضغوط عائلية أو عاطفية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

أعلام برج الحمل

مولود هذا البرج يتسم بالشجاعة الكبيرة فهو لا يخاف شيئا، كما أنه يحب السفر والحركة والمغامرات ويكره أن يكون كل شيء حوله تقليدي ورتيب، ويأتي في مقدمتهم جوليا بطرس، باسكال مشعلاني، نزار قباني، نادية الجندي، عمر الشريف، سوسن بدر، دينا، سيلين ديون، ليدي جاجا، ماريا كاري، وأخيرا باسم يوسف.