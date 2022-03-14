حظك اليوم برج الحمل الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تعلن عن خططك

مولود برج الحمل، يتميز بالجرأة السريعة في كل قراراته، على الصعيد المهني أو الاجتماعي، حيث لا يخاف من أي شيء، ويقوم بمواجهة أي مسؤولية بشكل سريع، ودون أي تردد، أو مجرد التفكير المؤقت.

كما يتسم مولود الحمل بسرعة البديهة، وحبه للمغامرات والحركة، وكره الأشياء الروتينية، وهو أيضًا مخلص في عمله، يحب الاستقرار بين عائلته، ولا يحب العلاقات غير المستقرة، ويكره الضغوط والمشاكل سواء في العمل، أو في حياته الأسرية.

حظك اليوم.. مولود برج الحمل عاطفيا

وتنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الحمل، أن يسعد باليوم، حيث أن القمر يحالفك ويدعمك بوجوده اليوم بمنزل الحب، ما يجعلك تسعر بالسعادة والحب مع شريك حياتك، خاصة أن الحب هو دليك ووسيلتك للنجاح والتألق، كما أنه سيجعلك جذابا ومتالقا في مواجهة شريكك، لذا يدعمك في تحقيق الاستقرار العاطفي، وفق توقعات حظك اليوم.

حظك اليوم.. مولود برج الحمل مهنيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الأفلاك تدعمك اليوم على الصعيد المهني، خاصة أنك شديد الحماس في تنفيذ خططك ومشروعاتك المتأخرة وغير المنجزة لأسباب مختلفة، إلا أنك اليوم ستنجز كل أعمالك المتأخرة على أكمل وجه، وستحقق النجاح من خلال هذه الخطوات في المستقبل، ولكن الأبراج تنصحك بشدة ألا تعلن خططك المستقبلية للآخرين.