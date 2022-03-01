وزير قطاع الأعمال: «بعت عربيتي ومنتظر السيارة الكهربائية»

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر أصبحت في مراحل متقدمة جدا لبدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، موضحًا أنه يتم المضي قدما بقوة وبسرعة حتى نوقع العقود قبل منتصف أو نهاية إبريل، وهناك حظر بالإعلان عن اسمها لأنها مقيدة في البورصة الصينية.

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويُعرض على قناة «المحور»، أنه تم التطرق إلى تفاصيل كثيرة كان آخرها التفاصيل المالية، و«نوقع عقدا مع شركة أخرى لصيانة السيارات الكهربائية لتكون بمثابة المركز الذي يستخدم في التعامل مع السيارات الكهربائية».

السيارة الصينية التي تعمل بالكهرباء

وتابع وزير قطاع الأعمال العام: «على المستوى الشخصي بعت سيارتي الأوروبية وأنتظر السيارة الصينية التي تعمل بالكهرباء والتكنولوجيا الصينية المتقدمة جدا»، إذ تتميز السيارات الكهربائية بأنها لا تصدر انبعاثات ضارة بالبيئة، لذا فهي صديقة للبيئة، كما تعتبر اقتصادية بشكل كبير، فهي توفر الكثير من التكاليف.

تحفيز المصريين لشراء السيارات الكهربائية

وواصل: «بالنسبة للمصريين هنتعب شوية في التوعية وإنشاء محطات الشحن العامة، ويتم إنشاء الشركة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والناس هتبتدي تشوف محطات منتشرة، وفي أخبار تانية هنسمعها من الحكومة عن استراتيجية السيارات بصفة عامة، واستراتيجية تحفيز السيارات الكهربائية بصفة خاصة والمزايا تكون كبيرة جدا».