وزير قطاع الأعمال: نصدر نصف إنتاجنا من الأسمدة

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل فعاليات الملتقى الدولي السنوي الثامن والعشرين للأسمدة والمعرض المصاحب، لافتًا إلى أنه يٌعقد للعام الثاني على التوالي وأنه ملتقى عربي تشارك فيه كل الدول العربية المنتجة للأسمدة.

الدول العربية من القوى المصدرة للأسمدة

وأوضح «توفيق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدول العربية تنتج 30% من إنتاج الأسمدة العالمية، وتعتبر من القوى الكبيرة في العالم في إنتاج الأسمدة، مشيرًا إلى أن مصر في المركز السادس على مستوى الدول العربية، وخامس أكبر مصدر بينها، موضحًا: نصدر أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية البالغة 8 ملايين طن سنويًا.

سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن سبب قفزة في أسعار الأسمدة

وأكد وزير قطاع الأعمال أن مصر تنتج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، واليوريا ونترات الأمونيا، لافتًا إلى أن أسعار اليوريا لامست 900 دولار للطن، ومن ثم انخفضت إلى 600 دولار، وارتفعت مجددًا لتصل لنحو 750 دولارًا، موضحًا أن الأمونيا تصنع من الغاز الطبيعي، مشددا على أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن سبب قفزة الأسعار.

وأشار إلى أن سماد اليوريا يصنع من الغاز وأن نترات النشادر تصنع من التحليل الكهربائي ويستخدم المصريين 4 ملايين طن سماد يوريا ومليون طن نترات نشادر، مؤكدًا أن هناك طفرة في مجال أسعار الأسمدة عالميًا لم تحدث منذ عام 2008، مشددًا على أن تحويل الغاز لمنتجات بتروكيماويات أو أسمدة أفضل بكثير لمصر.