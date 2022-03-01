وزير قطاع الأعمال: العرب ينتجون 30% من أسمدة العالم

أشاد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بافتتاح الملتقى الدولي العربي للأسمدة الـ28 بالقاهرة، موضحًا أنه أكبر تجمع للمنتجين العرب، إذ ينتج الوطن العربي نحو 30% من أسمدة العالم، مشيرًا إلى أن مصر متقدمة في إنتاج سماد اليوريا ونترات النشادر، كما أنها الخامس عالميًا في التصدير.

توفيق: منذ 39 سنة كنت مسؤولا عن دراسات وتمويل مشروعات البتروكيماويات

وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور»: «منذ 39 سنة كنت مسؤولًا دراسات وتمويل مشروعات البتروكيماويات والأسمدة في إحدى كبريات الشركات في المنطقة، وحصلت على كورس آنذاك، واعتقد أن ما درسته هو ما يطبق على أرض الواقع».

توفيق: العالم يتجه إلى الأمونيا الخضراء

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام: «لدينا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ولا بُد أن نطلع على وضع الأسمدة، ومنذ أن بدأت عملي قبل 39 سنة، رصدت تغيرًا كبيرًا في آخر 4 سنوات، واللي حصل في الـ39 سنة كوم، واللي حصل في آخر 4 سنوات كوم تاني، أسلوب الإنتاج هيختلف، لأن العالم يتجه إلى الأمونيا الخضراء التي تنتجها الطاقات المتجددة».

الاتحاد الأوروبي سيبدأ في الحد من استيراد الأسمدة التقليدية

ولفت إلى أن هذا الأمر يمثل تغييرًا جذريًا في هذه الصناعة، ومع حلول 2025 سيبدأ الاتحاد الأوروبي في الحد من استيراد الأسمدة المصنعة بالوسائل التقليدية الملوثة للبيئة، والملتقى تطرق إلى هذا الأمر والمشروعات التي تشهدها مصر في هذا الصدد.