دعم شبكات صرف العبور لاستيعاب كميات الأمطار الغزيرة في القليوبية

شدد عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور بمحافظة القليوبية، على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة لدعم شبكات الصرف لاستيعاب مياه الأمطار.

تطوير طرق العبور

وأكد رئيس جهاز العبور في بيان له، سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالطرق وإعادة الشئ لأصله فور الانتهاء من أعمال الحفر والردم لسهولة تنقل المواطنين وإعادة الواجهة الحضارية للمدينة، مشيرا إلى تنسيق الموقع العام وتغيير المطابق وضبط مناسيبها وتمهيد الطريق وتجهيز الطبقة الإسفلتية لكامل القطاع بشارع الشعراوي الموازي لشارع الشباب.

رفع كفاءة أحياء العبور

وأضاف رئيس الجهاز أنه يجري حاليا العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير كافة أحياء المدينة وخاصة المحاور الرئيسية لكافة الأحياء لسهولة حركة المواطنين حيث يجري استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق المحوري للحي الأول أمام قسم شرطة العبور والبدء في صب خرسانة الأرصفة وتشغيل قطاع السن لتوسعة الشارع وفتحه وجعله اتجاهين بدلا من اتجاه واحد تيسيرا على المواطنين، وجاري تمهيد الطريق وتجهيزه لأعمال الطبقة الإسفلتية لكامل القطاع.

في سياق متصل أعلن رئيس الجهاز انه جري تنفيذ عدة مشروعات تخدم كافة طوائف المجتمع في إطار الجهود المبذولة من الجهاز والسعي الدائم علي توفير وإتاحة فرص عمل للشباب وخلق الحلول البديلة الدائمة حيث جرى إنشاء بازار العبور بشارع مصر شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي بجوار دار مصر ضمن المرحلة الثانية، وتطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي.