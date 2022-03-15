حظك اليوم برج الثور 15-3-2022 عاطفيا ومهنيا

من المعروف عن مولود برج الثور، أنه سريع في قرارته، يتمتع بعزيمة قوية، وجراءة كبيرة، لا يخشى الآخرين، يسعى للسيطرة على المقربين منه، سواء في محيط الأسرة أو محيط العمل والأصدقاء.

ومن أبرز عيوب برج الثور،غيرته الشديدة من الآخرين، خاصة الأعلى منه شأنا ومكانا، حيث أنه يرغب في تحقيق النجاح سريعا، كما أنه شديد التملك مع المقربين منه.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الثور، بضرورة الهدوء والحذر في تعاملاتك مع الآخرين، والمحيطين بك، حيث إن فينوس والمريخ معاكسان اليوم ببرجك، لهذا يجب أن تحذر من الأفعال العنيفة، من المحيطين بك، كما يجب أن تسيطر على انفعالاتك وغضبك في ردود أفعالك تجاههم، حتى لا تخسر المقربين منك، خاصة مع الأحباب والأصحاب، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر الموجود في برجك مازل في وضع معاكس اليوم، لهذا استمر في الحذر، ويجب أن تتذكر اليوم أن الحزن والتفكير في الماضي هما أعداؤك الحقيقيون، لهذا يجب أن تبتعد عن التفكير في الماضي، وأن تكون إيجابيا في تفكيرك وتصرفاتك نحو الآخرين، وأن تكون ذكرياتك في الماضي فقط من أجل التعلم من أخطائك السابقة ولا تكررها في المستقبل، كما أن هذا أيضا سوف يكسبك خبرات كثيرة.