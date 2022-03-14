وفاة طبيب أثناء تأدية عمله بمستشفى الشروق.. والصحة تعزي أسرته

قدّم الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها، خالص العزاء والمواساة، لأسرة الدكتور محمد علي عبدالرشيد، الطبيب المقيم في قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشروق المركزي، بمحافظة القاهرة.

الصحة تعزي أسرة «عبدالرشيد»

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن خالص دعائه للمولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أزمة قلبية

كان الدكتور محمد علي عبدالرشيد، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، مساء أمس الأحد، توفي على إثرها، رغم محاولات زملائه لإنقاذه حياته.