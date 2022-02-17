«شهيد الواجب 106».. وفاة طبيب متأثراً بكورونا في الدقهلية

أعلنت نقابة الأطباء في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وفاة الدكتور عبد العزيز فتحي عبده، استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى المنصورة العام القديم سابقاً، وعيادات «ابن لقمان» بالتأمين الصحي، إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا ‏المستجد، ليرتفع عدد الأطباء الذين توفوا خلال الجائحة في الدقهلية إلى 106 أطباء، وجمعت النقابة أسماء وصور الأطباء المتوفين بسبب إصاباتهم بفيروس كورونا في ‏لوحة «شهداء الواجب»، الذين توفوا خلال الجائحة.

نقابة أطباء الدقهلية تنعي «الشهيد 106»

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بياناَ نعت فيه الطبيب الراحل، جاء فيه: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في ‏وفاة الدكتور عبد العزيز فتحي عبده، استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى المنصورة العام القديم ‏سابقاً، ثم بعيادات ابن لقمان بالتأمين الصحي، رحمه الله ‏رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».‏

لوحة الشرف لأطباء الواجب المتوفين بفيروس كورونا

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن عدد الأطباء الذين توفوا خلال الجائحة في محافظة ‏الدقهلية وحدها وصل إلى 106 أطباء من الذين تم تسجيلهم منذ بدء الجائحة عام 2020 وحتى الآن، وأضاف أنه «تخليداً لذكراهم، جمعنا أسماء ‏كل هؤلاء الأطباء في لوحة أطباء الواجب، من أجل ألا ‏ننسى دور هؤلاء الأطباء في مقاومة الجائحة، جمعنا صور وأسماء هؤلاء الأطباء جميعاً، وجرى وضعهم في اللوحة بمدخل النقابة، لنؤكد على ‏دورهم الهام والفعال، وأننا لا ننسى أبداً زملاءنا»‎.‎

وأضاف «الشحات»، في تصريحات لـ«الوطن» قبل قليل، أن الدكتور عبد العزيز فتحي عبده، استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى المنصورة العام القديم ‏سابقا ثم ‏بعيادات ابن لقمان بالتأمين الصحي، هو «شهيد الواجب رقم 106» بين أعضاء النقابة، لافتاً إلى أنه توفي اليوم بعزل مستشفى المنصورة الدولي، متأثراً بإصابته بمضاعفات فيروس ‏كورونا المستجد.