الجامعات الخاصة تنهي استعدادتها لاستقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا

أنهت الجامعات الخاصة والأهلية استعدادتها لاستقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على قبول تحويل الطلاب للجامعات المصرية، وفقاً لعدد من الضوابط الهامة، أبرزها التأكيد على ضرورة تحويل الطلاب للكليات المناظرة وأن يكون الطالب مسجلاً بإحدى الجامعات الأوكرانية ويتقدم بكافة الأوراق التي تثبت صحة موقفه، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، موضحين موقف الدراسة للطلاب خلال العام الجاري .

الدراسة ستكون بالساعات المعتمدة كلا في تخصصه

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بقواعد الالتحاق للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الأوكرانية، لافتا إلى أنه فور قبول الطلاب والتحاقهم بالجامعات سيتم إجراء مقاصة للمواد الدراسية، ومن ثم يتم استكمال الدراسة بالمقررات التي لم يتم دراستها في الجامعات الأوكرانية، لافتا إلى أنّ الدراسة في الجامعات الخاصة ستكون بنظام الساعات المعتمدة .

الجامعات الخاصة: مقاصة للمواد الدراسية

وأضاف رئيس جامعة المستقبل، أنّ الجامعات ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتحويل للكليات المناظرة والالتزام بالأعداد المقررة لكل كلية، بجانب تسخير كافة الإمكانات للطلاب وتذليل كافة العقبات، لافتا إلى أنه وفقًا لقرارات مجلس الوزراء يجب أن يقضي الطالب عاما دراسيا كاملا كي يتم تخرجه من تلك الجامعة .

ومن جانبه أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر شرق القاهرة، أنّ إدارة الجامعة فتحت أبوابها لتحويلات الطلاب القادمين من دولة أوكرانيا، والراغبين في الالتحاق بكلياتها المختلفة، ومنها كليات «قطاع العلوم الطبية وتشمل الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الطب البيطري، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعي، التمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية»، مضيفا أنّ الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب، موضحاً أنه عقب التحاق الطالب سيتم إجراء مقاصة للمواد الدراسية بجانب أن الدراسة ستكون بنظام الساعات المعتمدة .