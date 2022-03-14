 غلق باب التقديم في الجامعات الخاصة للعائدين من أوكرانيا 24 مارس

أكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات والإجراءات لاستقبال الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية، الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لافتا إلى أن التقديم متاح واستقبال أوراق الطلاب يتم بمقر وزارة الهجرة بحضور مندوبين من وزارتي التعليم العالي والهجرة حتى يوم 24 مارس الجاري، على أن يتم بعدها فحص الأوراق المقدمة والطلبات وتحديد موعد الاختبارات التي أقرها مجلس الوزراء.

امتحانات تحديد مستوى

ذكر «الغر»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات واللجان المعنية أنهت كافة الاستعدادات وفقا لكل تخصص، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلاب المنتسبين للكليات الأدبية يتم بعد فحص أوراقهم التوجه مباشرة إلى الجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها للتقديم مباشرة، أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، سيتم إجراء اختبارات لهم.

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وأوضح أن البوابة الإلكترونية لموقع التنسيق الموحد لـ الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن الأماكن الشاغرة لكافة الكليات، بجانب إعلان الجامعات الخاصة عبر موقعها الإلكتروني، مضيفا أن الاختبارات ستكون لتحديد المستوى الدراسي للطالب خلال فترة التحاقه بالجامعة في أوكرانيا، للتأكد من دراسته لتخصصه، وسيكون لكل تخصص اختبار واحد، وسيتم الكشف عن موعد الاختبارات بعد انتهاء فترة التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات الخاصة

قال أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين الدراسين في أوكرانيا، هي:

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