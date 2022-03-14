موقع أمريكي: الهجوم على بولندا خط أحمر قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة

قال موقع أكسيوس الامريكي إنه مع استمرار روسيا في قصف المدن الأوكرانية، تقترب الحرب بشكل خطير من الانتشار في دول الناتو، وبخاصة بعد شن روسيا، هجومًا صاروخيًا على قاعدة عسكرية أوكرانية على بعد 15 ميلًا من الحدود البولندية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى الأوكرانيين، واستعرض الموقع موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من عدم إشراك الجيش الأمريكي في العمليات القتالية، مع موافقة إدارة «بايدن»، صرف 200 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لإرسال أسلحة ومعدات لأوكرانيا.

حظر الطيران غير مجد

وتابع الموقع إن منطقة حظر الطيران التي يطلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم تتم، لأن المخابرات والحلفاء الغربيين خلصوا إلى حد كبير إلى أنها لن تنجح ، وستكون بمثابة مهمة انتحارية، ويتفق الأمريكيون أنهم لا يريدون إرسال القوات الأمريكية إلى حرب أخرى، لكن بولندا هي إحدى دول الناتو، وهناك 30 دولة عضوا بالحلف، وبولندا تعامل معاملة المملكة المتحدة، والدنمارك وفرنسا، والمادة الخامسة من اتفاقية الحلف تقول إن الهجوم على دولة واحدة من دول الناتو هو هجوم على الجميع، وهنا سيكون الروس قد تجاوزوا الخط الأحمر، ولن يكون هناك خيار أمام بايدن إلا التدخل، لكن المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا هي الحرب العالمية الثالثة.

يجب الا تتجاوز روسيا الخط الأحمر

وأوضح الموقع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد للأوكرانيين، أن الولايات المتحدة لن ترسل جيشًا إلى أوكرانيا، لكنه أشار أيضًا إلى أن هناك خط أحمر يجب ألا تتجاوزه روسيا، والحقيقة هي أننا عرفنا شكل الحرب العالمية الثانية، ولكن لا أحد يعرف كيف تبدو الحرب العالمية الثالثة، فهناك قوى نووية ، لكن التكنولوجيا التي تطورت، على مدار أكثر من نصف قرن تعني أن الحرب الإلكترونية، والحرب الاقتصادية، والاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية، وجميع أنواع المواجهات التي يمكن أن تلعب دورًا وتضيف أبعادًا أخرى لا يمكننا تخيلها.