بعد تصدره التريند.. أمين راضي: انتظروا الجزء الثاني من «منورة بأهلها»

حقق مسلسل «منورة بأهلها» نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية منذ بداية عرضه على منصة «شاهد الإلكترونية»، إذ تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحداث المسلسل وأبطاله، ولكن هناك بعد الأشخاص الذين هاجموا المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهموه بالجرأة في تناول أحداثه.

وعلق المخرج الكبير يسري نصر الله على الانتقادات التي طالها المسلسل، حيث إنه يرى الجرأة قيمة إيجابية وليست سلبية ليتم انتقادها، وقال خلال لقائه في برنامج «MBC Trending» المذاع عبر شاشة قناة MBC 4: «ايه الحضارة والثقافة الغريبة دي اللي خلى الجرأة أو الإيحاءات اللي بتتكلمي عنها حاجة سلبية، أنا بالنسبة لي اتربيت أن الجرأة قيمة إيجابية وكويسة، والشتيمة بتضايقني، يعني واحد بيقول عني مخرف، لا أنا مش مخرف أنا مصحصح جد».

يسري نصر الله: أختار الممثلين الجيدين

وعن اختياره لكاست العمل أوضح «نصر الله» أنه يختار الممثلين الجيدين ولا يعتمد على النجوم، قائلًا: «المسلسل بيعتمد على لغز هيتحل واحدة واحدة، وأنا بختار ممثلين بحق وحقيقي مش موضوع نجوم، ليلى علوي قبل ما تكون نجمة كبيرة هي ممثلة كبيرة جدا، ولما مسكت السيناريو قالتلي أنا مش كدا خالص إيه الشر ده قولتلها عارف إنك مش كده بس سلوى كدا، فكري في سلوى وانسي ليلى، وعملت كده».

حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل «منورة بأهلها»

كما كشف مؤلف العمل محمد أمين راضي عن حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل «منورة بأهلها» قائلًا: «فيه جزء ثاني من العمل لكن لسه متصورش، لكنه قضية أخرى مش قضية مهاب».

وأضاف أنه يعتمد في الأحداث على عامل الوقت فهو المحرك الأساسي لكل شيء في المسلسل، ولكنه يجد به صعوبة بالغة خاصة أنه يكتب أحداث العمل كما تعرض على الشاشة منذ البداية، مشيرًا أن محمد حاتم فنان كبير أكبر بكثير من الأدوار التي جسدها من قبل.