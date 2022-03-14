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«الليلة الكبيرة» في معرض «داندي مول» للكتاب اليوم: اتفرج من غير تيكت

كتب:

إلهام زيدان
02:01 م | الإثنين 14 مارس 2022
الليلة الكبيرة

الليلة الكبيرة

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، إنَّ الفرقة تقدم أوبريت العرائس الشهير «الليلة الكبيرة» من أشعار صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا اليوم مجانا في المجمع التجاري «داندي مول» في تمام الساعة الـ7 مساءً، في إطار الدعوة مشاركة البيت الفني للمسرح بأوبريت الليلة الكبيرة ضمن فعاليات معرض داندي مول الأول للكتاب.

نجوم مسرح القاهرة للعرائس أبطال «الليلة الكبيرة»

«الليلة الكبيرة» من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي، وديكور مصطفى كامل، وعرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.