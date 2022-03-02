وزير الري: مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض بشأن سد النهضة

إلتقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، اليوم بـآنيت ويبر المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشئون القرن الافريقي وحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لتبادل الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى فى مجال المياه ، والموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة الاثيوبي.

وأشار الدكتور عبد العاطى لما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.

تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الاثيوبي

كما أشار الدكتور عبد العاطى للمرونة الكبيرة التى أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق ولبناء الثقة ، كما أن مصر لم تعترض على بناء السدود فى دول حوض النيل ، فهناك أكثر من (١٥) سد مقام في دول حوض النيل ومن بينهم سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي ، بل أسهمت مصر فى إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأوغندا.

ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية

وأكد أن تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الاثيوبي للوصول لإتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الاثيوبي ، مع ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية ، مشيراً إلى أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارة السد بشكل منفرد يؤدى لحدوث إرتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان ، وإلحاق الضرر بدولتى المصب ، مضيفاً أن الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارته بشكل منفرد يؤدى لحدوث إرتباك

ومن جانبها أشارت أنيت ويبر لسعى الإتحاد الأوروبى للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، للوصول لإتفاق يرضى جميع الأطراف ويضمن إستقرار وتنمية الدول ، وتلبية متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة فى ظل التغيرات المناخية.