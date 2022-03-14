«الطاقة الدولية»: ارتفاع أسعار الوقود عالميا يدعم الطاقة النظيفة

ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أنّ الفترة الحالية هي الأفضل لتقديم الكثير من الدعم والمساعدة للشركات الناشئة في مجالات الطاقة النظيفة، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم اليوم، وخاصة أزمة الطاقة العالمية.

ارتفاع أسعار الوقود يدعم مستقبل الطاقة النظيفة

وأضافت الوكالة الدولية، في تقرير حديث، أنّ تدفق الأموال الآن إلى الشركات الصغيرة التي لديها أفكار كبيرة لتحسين أنظمة الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي الأهم خلال الفترة الحالية، في ظل الجهود البحثية الواسعة المختلفة والبلدان التقنيات الجديدة.

ولفت التقرير إلى أنّ ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري اليوم والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، قد يعزز الأولويات التي توليها الحكومات لابتكار الطاقة النظيفة.

تقنيات الطاقة

وأشارت الطاقة الدولية إلى أنّ تقنيات الطاقة أصبحت أكثر رقمية وإلكترونية وتركيزًا على المستهلك ووحدات معيارية، إذ يشارك بعض ألمع العقول وأكثرها إبداعًا في العالم ببناء أحجار الزاوية لنظام الطاقة النظيفة في المستقبل.

وأوضحت أنّ هناك انتعاشا في الدعم الحكومي العام لابتكار الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالسعي لتحقيق أهداف صافية صفرية، والجهود المبذولة لتحفيز التعافي الاقتصادي من الوباء، ومن الأمثلة على ذلك صندوق اليابان الأخضر للابتكار، وقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف في الولايات المتحدة والعديد من المبادرات في أوروبا وأماكن أخرى.