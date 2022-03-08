ارتفاع سعر برميل النفط الخام ليتجاوز الـ130 دولارا.. وتوقعات بزيادته

شهدت تعاملات اليوم، ارتفاع سعر برميل النفط الخام العالمي إلى معدلات جديدة غير مسبوقة من قبل، حيث إن أسعار البترول وصلت إلى سعر قياسي لم تصل له منذ سنوات، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية داعمة بشكل كبير لارتفاع الأسعار، فخلال تعاملات اليوم ارتفعت أيضًا الأسعار مرة أخرى، وسجل سعر خام برنت 130.14 دولار للبرميل الواحد، وهذا يُعد أعلى سعر له منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفع السعر 30 دولارًا خلال 7 أيام فقط.

ارتفاع سعر برميل النفط الخام غرب تكساس بقيمة 6.40 دولار

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي بقيمة 6.40 دولار للبرميل؛ ليسجل سعر البرميل 125.10 دولار، خلال التعاملات الحالية في البورصة العالمية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن ارتفاع سعر برميل النفط الخام يأتي وفق توقعات الخبراء منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان من المؤكد أنها تؤثر اقتصاديا على العديد من الجوانب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعر من المتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك، ووفق توقعات عدد من البنوك العالمية من الممكن أن يصل إلى 200 دولار للبرميل الواحد.

فرض عقوبات على الطاقة الروسية يرفع الأسعار

ومن جانبها، أوضحت منظمة «أوابك»، أن ارتفاع سعر برميل النفط الخام يأتي مدعوما من التخوف من حدوث نقص الإمدادات في سوق النفط العالمية، على خلفية استمرار تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض حظر على واردات النفط الخام الروسية.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن صادرات روسيا من النفط تكافح لإيجاد مشترين تجنبًا للعقوبات المالية، كما تواجه صادرات كازاخستان النفطية من الموائمة الروسية بعض التعقيدات، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن تأخر العودة المحتملة لصادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق، أضافت دعمًا لأسعار النفط، ومن الممكن أن تستغرق إيران عدة أشهر لاستعادة تدفق النفط حتى لو توصلت إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.