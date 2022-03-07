الطاقة الدولية: يجب على أوروبا إيجاد بدائل للغاز الروسي

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتابع الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، إذ أصدرت خطة لكيفية تقليل الاتحاد الأوروبي، اعتماده على واردات الغاز الطبيعي الروسي بأكثر من الثلث في غضون عام، مع الالتزام بأهدافه المناخية والحفاظ على أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف.

روسيا تستحوذ على 45% من واردات أوروبا

ذكرت الوكالة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تعمل على خفض اعتماد أوروبا على واردات الغاز الروسي بحلول الشتاء المقبل، خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية سلطت ضوءا حادا على اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي، مشيرة إلى أن روسيا تستحوذ على حوالي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عام 2021 ونحو 40% من إجمالي استهلاكها من الغاز، لهذا السبب أطلقت الوكالة الخطة.

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وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة، إن الخطة تحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها في الأشهر المقبلة، مثل التحول أكثر إلى موردي الغاز غير الروس، والاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى، وتسريع الجهود لتزويد المستهلكين والشركات والصناعة بوسائل لاستخدام بدائل نظيفة وفعالة.

روسيا تستخدم الغاز كسلاح

أوضح «بيرول»، أن الإجراءات تتوافق تماما مع الاتفاقية الخضراء الأوروبية للاتحاد الأوروبي وتمهد الطريق لمزيد من خفض الانبعاثات في السنوات المقبلة، موضحا أن استخدام روسيا لموارد الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي، يؤكد على أن أوروبا بحاجة إلى التحرك بسرعة لتكون جاهزة لمواجهة حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن إمدادات الغاز الروسي في الشتاء المقبل.

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وتتخذ الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية (31 دولة)، إجراءات رئيسية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، إذ تطلق أكثر من 60 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة، ولكن الالتزامات التي قدمها الأعضاء لاحقا بلغت 61.7 مليون برميل، ما يدل على تضامن كبير.