أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 15-3-2022

كشف تجار في سوق العبور وعدد من الأسواق المحلية، عن أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس، بالتزامن مع موجة ارتفاع الأسعار التي خلفها التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، إذ يفضل البعض متابعة حركة الأسعار قبل النزول للأسواق وشراء السلع والمنتجات الإستهلاكية اليومية.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

ومن منطلق زيادة البحث بشكل دوري عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، خاصة وأنّها تسجل استقرارا نسبيا في معظم الأصناف، ترصد بوابة «الوطن» وفق جولة أجرتها بعدد من المحلات التجارية في منطقة الدقي، جاءت أسعار الفاكهة للكيلو جرام الواحد كما يلي:

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

بحسب سوق العبور، أحد أسواق الجملة الهامة التي تباع فيها أصناف الفاكهة بأسعار مخفضة، فجاءت الأسعار كما يلي:

- سعر برتقال بلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه.

- سعر برتقال سكري من 2 إلى 4.5 جنيه.

- سعر برتقال أبو سرة من 2.5 إلى 6.5 جنيه.

- سعر يوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات.

- سعر جريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات.

- سعر عنب أسود مستورة 30 جنيهًا.

- سعر تفاح أمريكي ما بين 19 إلى 23 جنيهًا.

- سعر تفاح جولد ما بين 16 إلى 20 جنيهًا.

- سعر بلح مركابي من 9 إلى 19 جنيهًا.

- سعر بلح أبيض غزال ما بين 14 إلى 24 جنيهًا.

- سعر بلح عينات من 13 إلى 23 جنيهًا.

- سعر بلح البان ما بين 13 إلى 23 جنيهًا.

سعر الفاكهة في الأسواق المحلية

- سعر جوافة الطبق 20 جنيهًا.

- سعر أبو فروة الكيلو 130 جنيهًا.

- سعر جريب فروت 8 جنيهات.

- سعر برقوق الكيلو 80 جنيهًا.

- سعر طبق الماندرين 12.5 جنيه.

- سعر حرنكش «توت ذهبي» الكيلو 30 جنيهًا.

- سعر عنب أسود الكيلو 70 جنيهًا.

- سعر باباظ أخضر الكيلو 19 جنيهًا.

- سعر عنب أحمر الكيلو 91 جنيهًا.

- سعر طبق تفاح أوروبي 18 جنيهًا.

- سعر طبق كلمنتين 10 جنيهات.

- سعر طبق تفاح ذهبي 24 جنيهًا.

- سعر طبق تفاح أحمر 19 جنيهًا.

- سعر كنتالوب وزن كيلو 15 جنيهًا.

- سعر فراولة الكيلو 17 جنيهًا.

- سعر كيوي الطبق 26 جنيهًا.