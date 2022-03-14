مفاجأة سارة من الغرف التجارية لـ«المواطنين».. تراجع أسعار الخضروات وثبات الفاكهة

تلقى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، التقرير اليومي لغرفة عمليات المتابعة اليومية للأسواق، حيث كشف عن استمرار تراجع أسعار الخضروات عن أمس، مع ثبات أسعار الفاكهة على أساس يومي واستمرار التراجع عن الأسبوع الماضي.

وأوضح تقرير غرفة عمليات متابعة الأسواق الجملة والتجزئة باتحاد الغرف التجارية وأسواق الجملة اليوم، فيما يخص أسعار الخضروات، ثبات سعر الطماطم عند ذات سعر أمس، لتتراوح بين 2.25 و4.25 جنيه، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

تراجع أسعار البصل

ولفت التقرير، إلى تراجع أسعار البصل ليتراوح اليوم بين 1.5 و2.75 جنيه، والكوسة بين 3 إلى 4 جنيهات، متراجعة 1.5 جنيه عن سعر أمس، إضافة إلى تراجع الفاصوليا بنحو 10 جنيهات عن سعر أمس، بينما تتراوح اليوم بين 10 إلى 15 جنيها.

وأوضح التقرير، ثبات أسعار الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 6 إلى 8 جنيهات، بتراجع نصف جنيه عن أمس، إضافة إلى ثبات نسبي يميل للتراجع في سعر الفلفل الحامي البلدي بين 8 لـ10 جنيهات، وثبات سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، والخيار الصوب بين 5 إلى 7 جنيهات بتراجع جنيه عن أمس، وثبات سعر الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه.

استقرار أسعار الفاكهة

واستقرت أسعار الفاكهة عند أسعار أمس في أسواق الجملة، حيث سجل البرتقال البلدي ثباتا عند أسعار أمس، تراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه مقارنة بـ7 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، والبرتقال السكري 2 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه مقارنة بـ8 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، واليوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات، والتفاح الأمريكي 19 إلى 23 جنيها مقارنة بـ25 إلى 30 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

وبيّن التقرير وجود ثبات على أساس يومي لسعر التفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها، والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها، والبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات، والبلح الشامي 8 إلى 18 جنيها، والبلح البريمي 23 جنيها، وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها، والبلح البان 13 إلى 23 جنيها.

وثبت سعر الجوافة بين 4 إلى 8 جنيهات متراجعة عن الأسعار التي سجلتها الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 9 إلى 12 جنيها، والفراولة 7 إلى 9 جنيهات، بدلا من 13 جنيها الأسبوع الماضي، والكانتلوب 4 إلى 8 جنيهات، كما تراجع سعر كيلو الموز البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات عن 9 إلى 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

وعن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، فتراوح سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة بالعبور، بين 26 إلى 28 جنيها بتراجع جنيه واحد عن سعر أمس، كما تراوح سعر كيلو البوري بين 45 و60 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها للحجم الصغير والمتوسط، بينما تراوح سعر الجمبري الوسط إلى الكبير بين 200 إلى 350 جنيها حسب الحجم.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 30 40 جنيها بانخفاض كبير عن سعر أمس، واستقر سعر السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها على أساس يومي.

أسعار اللحوم

وعن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين، فوصل سعر الكندوز بين 155 إلى 180 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 150 لـ160 جنيها، وسجلت أسعار السجق البلدي في السوق المصرية من 140 لـ150 جنيها، وقد تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة، وذلك قبل بدء عروض التخفيضات بمعارض أهلا رمضان، والتي ستشهد تخفيضات إضافية.

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155 لـ180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 لـ170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 145 لـ160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 لـ180 جنيها، والكبدة الضأن 160 لـ190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

وعن أسعار التجزئة والبيع للمستهلكين، أصدرت غرفة القاهرة التجارية بيانا تفصيليا للأسعار الاسترشادية، يراعي هامش الربح العادل للتاجر وللمستهلك، لحماية المستهلكين من الوقوع تحت غش من يستغلون الظروف الاستثنائية للأسواق في تحقيق ربح شخصي.