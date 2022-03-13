أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 13-3-2022

تزامنًا مع اقتراب النصف الأول من شعبان نهايته، يفضل الكثيرون الإكثار من الصيام في النصف الثاني، وتعتبر أصناف الفاكهة من الأطعمة الرئيسية التي تتواجد على المائدة سواء خلال وجبة الإفطار أو السحور، لذلك تزداد البحث بشكل دوري عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، خاصة وأنّها تسجل استقرارا نسبيا في معظم الأصناف.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

وبحسب جولة أجرتها بوابة «الوطن» بعدد من المحلات التجارية في منطقة الدقي، جاءت أسعار الفاكهة للكيلو جرام الواحد كالآتي:

- طبق الماندرين بسعر 12.5 جنيه.

- طبق تفاح أوروبي بسعر 18 جنيهًا.

- طبق كلمنتين 10 جنيهات.

- طبق تفاح ذهبي 24 جنيهًا.

- طبق تفاح أحمر 19 جنيهًا.

- كنتالوب وزن كيلو 15 جنيهًا.

- فراولة سعر الكيلو 17 جنيهًا.

- جوافة سعر الطبق 20 جنيهًا.

- أبو فروة سعر الكيلو 130 جنيهًا.

- جريب فروت سعر 8 جنيهات.

- برقوق سعر الكيلو 80 جنيهًا.

- حرنكش «توت ذهبي» سعر الكيلو 30 جنيهًا.

- عنب أسود سعر الكيلو 70 جنيهًا.

- باباظ أخضر سعر الكيلو 19 جنيهًا.

- عنب أحمر سعر الكيلو 91 جنيهًا.

- كيوي سعر الطبق 26 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أما في سوق العبور، وهو أحد أسواق الجملة، والتي تباع فيه أصناف الفاكهة بأسعار مخفضة، فجاءت الأسعار كما يلي:

برتقال بلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه.

برتقال سكري من 2 إلى 4.5 جنيه.

برتقال أبو سرة من 2.5 إلى 6.5 جنيه.

يوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات.

جريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات.

عنب أسود مستورة 30 جنيهًا.

تفاح أمريكي ما بين 19 إلى 23 جنيهًا.

تفاح جولد ما بين 16 إلى 20 جنيهًا.

بلح مركابي من 9 إلى 19 جنيهًا.

بلح أبيض غزال ما بين 14 إلى 24 جنيهًا.

بلح عينات من 13 إلى 23 جنيهًا.

بلح البان ما بين 13 إلى 23 جنيهًا.

ويتحدد السعر حسب آليات العرض والطلب، وبدايات المواسم فصل الربيع، وفق ما قاله عدد من تجار أسواق العبور.