أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 14-3-2022

ترتفع معدلات البحث بشكل يومي عن أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، تزامنًا مع شهر شعبان، حيث يفضل الكثيرون الصيام، وتعتبر الفاكهة من أهم الأطعمة التي تتواجد على مائدة السحور أو الإفطار.

وللمهتمين بالبحث عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور، نستعرض قيمة الأصناف وأسعارها، وهي كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

واستقرت معظم أصناف الفاكهة في الأسواق اليوم، وفق جولة أجرتها البوابة، حيث جاء سعر الكيلو جرام من التفاح الذهبي نحو 24 جنيهًا، والأحمر 19 جنيهًا، الأروبي 18 جنيهًا، والماندرين بسعر 12.5 جنيه، والكلمنتين بسعر 10 جنيهات، كنتالوب بسعر 15 جنيهًا.

وجاء سعر طبق الفراولة وزن الكيلو بنحو 17 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، بينما الجريب فروت بسعر 8 جنيهات، الحرنكش بسعر 7.5 جنيه لـ250 جراما، في حين وصل سعر الكيوي لـ26 جنيهًا للكيلو، والحبة بـ1.5 جنيه، والباباظ الأخضر بسعر 19 جنيهًا للكيلو الواحد.

وعن أسعار الفاكهة المستوردة، استقرت في السوق المحلي، حيث وصل سعر أبوفروة لـ130 جنيهًا، والبرقوق بنحو 80 جنيهًا، والعنب الأسود 70 جنيهًا، والعنب الأحمر 91 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وعلى موقع السوق العبور الالكتروني، فاستقرت أسعار الأصناف، حيث سجل تراوح البرتقال البلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه، والسكري من 2 إلى 4.5 جنيه، وأبوسرة من 2.5 إلى 6.5 جنيه، واليوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات، في حين تراوح سعر جريب فروت بين 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو جرام من العنب أسود مستورة 30 جنيهًا، والتفاح أمريكي بين 19 إلى 23 جنيهًا، والتفاح جولد بين 16 إلى 20 جنيهًا، والقشطة البلدي بنحو 45 جنيهًا.