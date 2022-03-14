القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6 في رمضان 2022 بعد طرح البرومو

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6 في رمضان 2022، وذلك بعد طرح البرومو الدعائي الأول للعمل، قبل قليل، وطغت عليه الكوميديا بشكل كبير، إذ يترقب المتابعين أحداث الموسم السادس من العمل الفني والذي تغيب منه الفنانة دنيا سمير غانم.

وضمن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6 في رمضان 2022 «أون، وأون دراما»، حيث يُعرض عبر تلك الشبكة حصريًا طوال أيام شهر رمضان، ومن المُقرر الإعلان عن مواعيد العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك بعدما طُرح البرومو الرسمي للعمل الفني.

تعرف على أبطال مسلسل الكبير أوي 6

وبخلاف القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6 في رمضان 2022، يبحث الجمهور أيضا عن أبطال العمل الفني، وهم أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، أسما إبراهيم.

مصطفى غريب ابن أحمد مكي في الكبير أوي 6

وأعرب مصطفى غريب، الذي يُجسد دور ابن أحمد مكي، في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، عن سعادته البالغة لمُشاركته في العمل، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «الحمد لله.. سنة 2010 كانت أول سنة يتعرض فيها الجزء الأول من المسلسل، وكنت ساعتها عيل صغير، اتفرجت عليه وعشقت كل حاجة فيه زي كل الشعب اللي اتفرج عليه، السنة دي بقى إن شاء الله هكون جزء من الموسم السادس للمسلسل، واللي دخل قلوب كل اللي اتفرج عليه ويا رب تنبسطوا زي كل الأجزاء اللي فاتت».

وحرص مصطفى غريب، على توجيه الشكر إلى الفنان أحمد مكي، قائلًا: «نجم كبير أوي.. لا شفت في فنك ولا إنسانيتك.. دمت إنسانًا وفنانًا عظيمًا».