الجمهور يسخر من حسن شاكوش بسبب أغنيته الجديدة: «بيلا تشاو بتعيط»

يواجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أزمة جديدة، وذلك بعد طرح برومو أغنيته الجديدة «جود مورنينج بيبي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث وُجهت له اتهامات بسرقة لحن الأغنية الإيطالية الشهيرة «بيلا تشاو».

الأغنية الجديدة، من غناء حسن شاكوش، وتوزيع إسلام ساسو، ومن كلماتها: «جود مورنينج بيبي.. يا اللي إنتي نصيبي.. اوعي تسيبي لحظة واحدة.. إنتي البداية.. إنتي النهاية.. نجمة في سمايا بتنور».

اقتباس لحن «حاجة مستخبية»

وأعرب عدد كبير من المتابعين عن استيائهم الشديد، من اقتباس حسن شاكوش، للحن الأغنية الإيطالية الشهيرة، لاسيما وأنها لم تكن الواقعة الأولى لـ حسن شاكوش، إذ سبق واقتبس لحن أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، واستخدمها في أغنية بنت الجيران.

متابعون يسخرون من حسن شاكوش: «مش بيلا تشاو خالص»

وقال أحد المتابعين: «أنا عايز أفهم بس هو إحنا الـcreativity بتاعتنا واقعة في الأرض في كل الأغاني ليه؟.. يعني أنا ليه هسيب بيلا تشاو اللي أنتم سارقين المزيكا بتاعتها وأسمعلك جود مورنينج بيبي؟»، فيما سخر آخر بقوله: «أغنية بيلا تشاو بتعيط على جنب».

ومازح أحد المتابعين، حسن شاكوش، بعدما طرح برومو أغنيته الجديدة، قائلًا: «تصدق.. مش بيلا تشاو خالص»، فيما قال آخر: «الأغنيه مسروقة يا جدعان فوقوا.. إيه مفيش تذوق في الموسيقى حتي؟.. لازم نوقفهم عند حدهم.. دي أغنية مسروقة مفيش حد بيعمل أغاني وتعب فيها إلا عمرو دياب ده نعمة في زمنا ده والله».