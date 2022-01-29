«الموسيقيين» عن مشاركة حسن شاكوش في حفل السعودية: «هندخل لو اشتكوا»

أثار الفنان حسن شاكوش، خلال الساعات القليلة الماضية، الجدل من جديد بعد مشاركته في حفل السعودية الذي أحياه الفنان الشعبي عمر كمال أمام عدد كبير من الجماهير.

حسن شاكوش بعد حفل السعودية: «الحمد لله»

حفل السعودية الذي كان بطليه حسن شاكوش وعمر كمال تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد ظهور حسن شاكوش وكمال مع راقصات استعراضيات، وتعد هذه المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور راقصات بالسعودية.

حسن شاكوش علق على حفل السعودية عبر صفحته، قائلا: «الحمد لله تمت حفلة الرياض على خير».

حسن شاكوش يرقص في حفل السعودية

وفي أول رد فعل من نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان هاني شاكر على موقف حسن شاكوش في حفل السعودية، قال مصدر، إن النقابة ليس لها شأن بالحفل، ولا بالشخص المذكور نظرا لكونه ليس عضوا بها، مشيرا إلى أن الحفل مجرد حفل غنائي في دولة شقيقة لها قوانينها وسياستها الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن نقابة المهن الموسيقية لا تتدخل في الحفلات الخارجية إلا في حالة واحدة، وهي لو تقدمت نقابة الدولة الأخرى بشكوى لها وهو لم يحدث.

وعن إمكانية عودة حسن شاكوش للنقابة، أوضح المصدر، أن الفنان هاني شاكر خرج في أكثر من مقابلة تلفزيونية وأكد استحالة عودته مرة أخرى للغناء بسبب جرمه الكبير في حق زملائه عازفي الإيقاع، مشيرا إلى أن اسم حسن شاكوش لا يتماشى حاليا مع قوانين النقابة التي أصبحت تطلب من الفنانين المشاركة بأسمائهم الحقيقة المدونة في الكشوف الرسمية.