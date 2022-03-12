موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر للقطاع العام والخاص

وفقا لقوانين العمل المعمول بها، فإن إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، ستكون بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ونصت مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم حوالي 5.7 مليون موظف، وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وقوانين الهيئات والكوادر الخاصة في مؤسسات وجهات القطاع العام والأعمال العام، أن يحصل هؤلاء العاملين على إجازات رسمية بأجر كامل في الأعياد الدينية والقومية بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأنها وتحديد أيامها .

إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر 4 أيام

ومن المقرر وفقا لقوانين العمل وقرارات مجلس الوزراء، أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، 4 أيام فقط للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية، لتبدأ من يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، إلى الخميس 5 مايو 2022، وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ستكون ثلاثة أيام فقط، لتبدأ من الاثنين 2 مايو وتنتهي الأربعاء 4 مايو.

إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر بأجر كامل

ويحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، على إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، بأجر كامل من الراتب الشهري، وذلك وفق مواد الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية المفسرة والشارحة لهذه المواد، في الوقت الذي أجاز فيه قانون العمل لصاحب العمل، استقدام العامل لمقر العمل في يوم الإجازة في حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم، إذ راعى المشرع للقانون تحقيق مصلحة العمل، وفي الوقت ذاته ألزم القانون صاحب العمل، بتعويض العامل عن الحضور في يوم الإجازات بمنحه مقابلا ماديا عن كل يوم بمثلي الأجر، بحسب ما يتقاضاه من الراتب الشهري له.

يذكر أن الأجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص، يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة وهو وزير القوى العاملة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.