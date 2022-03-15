أراضٍ مخصصة للنشاط الصناعي ببرج العرب الجديدة.. تعرف على الأسعار والمساحات

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح عدد من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي في مدينة برج العرب الجديدة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال التقرير التالي تستعرض لكم «الوطن»، مساحات تلك الأراضي بجانب الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة بجانب سعر المتر.

قطعه أرض رقم (1) بلوك 15 امتداد المنطقة الصناعية الرابعة

تأتي القطعة الأولى بمساحة 4597 مترا مربعا، وهي مخصصة للنشاط الصناعى الغذائى، ويتراوح سعر المتر من 1090 جنية، وفيما يخص الاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة فيه كالتالي:-

1. لا تزيد النسبة البنائية عن 65 %من مساحة قطعة الارض

2. الارتفاع المحدد هو 15 متر، مع الالتزام بقيود ارتفاع القوات المسلحة

3. يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية

4. لا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات تحتسب من تاريخ استالم الموقع.

5. يتم استكمال نسبة السداد حتي 25 %من قيمة االرض بالجنيه المصرى

6. يستحق القسط الاول منها بعد 6 اشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

قطعه أرض رقم (13-14-15-16-17-18 ) بلوك (1 ) بالمحور المركزى

تبلغ المساحة الاجمالية للاراضي 14125.8 متر مربع وهي مخصصة للنشاط الاداري و التجاري و السكني ، ويبلغ السعرالتقديري للمتر 4195 جنية، وجاء الاشتراطات البنائية كالتالي:-

1. لا تزيد نسبة البناء عن 30 %من مساحة قطعة الارض.

2. الارتفاع المسموحة به ارضى + 3دور متكرر على ان يكون الارض الاول تجارى والثانى ادارى والثالث سكنى.

3. لا تزيد مدة تنفيذ المشروع عن 3 سنوات.

4. يجب ان يلتزم الراسي عليه قطعة الارض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية