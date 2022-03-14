نصائح هامة قبل التبرع للمؤسسات والجمعيات الأهلية

قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن الجمعيات الأهلية بدأت توزيع آلاف الشنط الرمضانية على الفئات الأولى بالرعاية، وجرى الانتهاء من تجهيز كشوفات الأسماء، مشيرا إلى أن الجمعيات الكبرى تساعد الجمعيات الصغرى، مثل مؤسسة «حياة كريمة» التي وزعت كميات كبيرة جدا على المحافظات، وتتولى الجمعيات الصغرى توزيعها.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من حق الجميع التأكد من الجمعيات الأخرى قبل التبرع، قائلا:«هناك جمعيات معروف تاريخها، أما الجمعيات غير معروف نشاطها ولا مشروعاتها ولا تاريخها، فعلى المواطن الذي يتبرع لها أن يتأكد من تراخيصها».

الحصول على إيصال مختوم من الجمعية

ونصح «عبد القوي» المواطنين بأنه حال التبرع نقديا الحصول على إيصال مختوم بختم الجمعية، حتى يطمئن المواطن، وفي حال التبرع من خلال البنك فلابد جمع معلومات عن الجمعية، ومعرفة سمعتها وتاريخها واسمها.

إرشادات هامة قبل التبرع للجمعيات

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، على ضرورة التأكد من النقاط التالية:

- التأكد من هوية القائمين بتوزيع الطوابع وإيصالات التبرع.

- التأكد من تبعية الجمعية أو المؤسسة الأهلية لوزارة التضامن، وأن تكون مقيدة.

- الاستعلام عن الجمعية والمؤسسة الأهلية المزمع التبرع لها من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا، إذ يختار المواطن المديرية، الإدارة، الوحدة الاجتماعية، ميدان العمل، نوع الجمعية، واختيار اسم الجمعية.

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية لها ثقل في قربها من الأسر، ومعرفة كل تفاصيل المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات هي قلب القرى المصرية.