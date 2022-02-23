خطة مشاركة الجمعيات الأهلية في «حياة كريمة» بأسيوط.. 1500 مشروع

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة تفعيل ميثاق التعاون بين لجنة المشاركة المجتمعية بالمحافظة وبعض مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة لبحث آليات العمل بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين ظروف المعيشة وإحداث تغيير جوهري في حياتهم على كافة الأصعدة وذلك ضمن رؤية واستراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ لشئون الجمعيات الأهلية ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة ورؤساء وممثلي بعض جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة المشاركة في المبادرة.

حيث استعرض محافظ أسيوط – في بداية الاجتماع – أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتي تبلغ أكثر من 1500 مشروع بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه بكافة القطاعات وذلك بهدف تطوير شامل بعدد 149 قرية في 7 مراكز من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتية وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادي ومجتمعات منتجة وذلك لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القرى والمراكز المستهدفة.

مشيراً الى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة أمام مواصلة تنفيذ المشروعات وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة بحيث يتم الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة لافتاً إلى متابعته المستمرة لهذه المشروعات سواء عن طريق الجولات الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته الدورية لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في خطة عمل متكاملة بهذا الشأن.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية بالمحافظة لبحث سبل توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتنمية قرى الريف المصرى وتمكين الأسر اقتصاديًا مشيرًا إلى تنظيمه العديد من الفعاليات والمبادرات لتوزيع المشورعات الصغيرة المدرة للدخل على الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة واستمرار تنظيم تلك الفعاليات بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.