اتحاد الجمعيات: اتفقنا على ميثاق تعاوني لمنظمات التعاون الأهلي

قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه وبعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبار عام 2022 عاما للجمعيات الأهلية، فقد تم مؤخرا عقد لقاء موسع ضم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعددا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، وفيه تم الاتفاق على بروتوكول تعاوني لإنشاء تحالف وطني للتعاون الأهلي.

عبدالقوي: الميثاق به عدد من البنود المهمة

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وخلال اللقاء الأخير فقد تم الاتفاق على ميثاق عمل به عدد من البنود المهمة، وفيها ستتكاتف كل الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل الأهلي من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وأيضا للقضاء على الفقر والجوع.

عبدالقوي: الميثاق يتضمَّن تبادل الخبرات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى

وأوضح أن الميثاق يتضمَّن تبادل الخبرات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى، كما واتفقنا على توحيد الجهود وتنسيق المواقف حتى تصل الخدمات لكل المواطنين على مستوى الوطن، خاصة ممن هم أكثر احتياجا، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا التي سيتم العمل عليها بشكل جماعي بين المؤسسات والجمعيات الأهلية كدعم عملية التنمية بسياسات واضحة.

وأكد أن الحكومة تقدِّر وتثمِّن جهود مؤسسات العمل الأهلي، كما أنها لن تستغني عن مثل تلك المنظمات: «بدأنا نشوف قاعدة البيانات ضخمة أمدتنا بها مؤسسة حياة كريمة، وفيها خريطة لكل الوطن والقرى الأكثر احتياجا، واتفقنا يكون فيه لجنة عليا مستمرة، وهتكون فيه أمانة عامة تعمل بشكل مستمر على المراقبة وإمدادنا بما نحتاج».

وتابع: «إحنا داخلين على موسم رمضان ومحتاجين تنسيق حتى تستفيد كل المناطق بما تقدمه منظمات العمل الأهلي، كما واتفقنا على توحيد الجهود بين الجمعيات الأهلية وحياة كريمة».