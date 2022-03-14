إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 8 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19؛ ما أسفر عن إزالة 34 حالة تعد بنطاق 8 مراكز، بإجمالي مساحة بلغت 4149 م2.

وشملت الإزالات: «3 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 1715 م2، كما تم فك شدة خشبية والتحفظ على معدات البناء بمركز الدلنجات، 9 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 755 م2 ولاية هندسة ري كوم حمادة.

إزالة 3 حالات تعد بمساحة 364 م2

كما تم تنفيذ 5 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 410 م م2 بأبو المطامير، وإزالة 3 حالات تعد بمساحة 364 م2 ولاية الهيئة القومية للسكة الحديد بإدكو، وإزالة 3 حالات تعد بمساحة 307 م2 بشبراخيت، بالإضافة إلى إزالة 5 أقفاص سمكية بمساحة 270 م2 بنطاق مركز ومدينة المحمودية.

إزالة 5 حالات تعد بمساحة 228 م2

وجرى إزالة 5 حالات تعد بمساحة 228 م2 بقرى دسونس وسنهور بدمنهور، وحالة تعد بمساحة 100 م2 بقرية النخلة البحرية بأبو حمص.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات، ومنع أي تعد جديد نهائيا وإزالة فورية في المهد.

كما وجه المحافظ بمصادرة كافة المعدات والمواد المستخدمة في البناء، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.