تحرير 25 مخالفة لـ 18 بائعا متجولا في حملة إزالات بموقف سيارات أرمنت بالأقصر

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة إزالات مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات بموقف سيارات أرمنت بالبياضية شرق المحافظة، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حيث جرى تنفيذ حملة الإزالات بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفي رئيس المدينة.

تحرير 25 مخالفة طريق

وتأتي حملات الإزالة التي تشنها مراكز محافظة الأقصر تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، حيث تستهدف تلك الحملات إزالة جميع المخالفات والإشغالات في الشوارع وكذلك الطرق الرئيسية والجانبية فضلا عن تحقيق الانضباط العام في جميع الشوارع.

تم تنفيذ الحملة بمشاركة كل من الرائد على بكري وكيل إدارة شرطة المرافق، وكذلك النقيب عبد الله سلطان ضابط بالإدارة، وكذلك مدير قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر أحمد محمود، وأعضاء المتابعة الميدانية بمجلس المدينة، حيث أسفرت حملات الإزالة عن تحرير مخالفات بلغت 25 إشغال طريق لـ 18 بائعا متجولا، كما تمت إزالة عدد 52 إزالة إدارية فضلا عن 7 محاضر نظافة عامة، و10 محاضر عدم ارتداء الكمامات.

بيانات المضبوطات

وجاءت بيانات المضبوطات المخالفة كالآتي: عدد 2 تروسيكل، وعدد 9 شمسية، بالإضافة إلى عدد عربية حديد واحده، و3 فاترينة خشبية، و3 طاولات خشب، و5 طاولات خشب صغيرة، وكذلك تم ضبط فاترينه مأكولات بالإضافة إلى عدد 11 صينية متنوعة، وعدد واحد ميزان عادي.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من الباعة الجائلين، كما تم التحفظ على المضبوطات.