الفيوم تستعد لموجة إزالات جديدة.. والمحافظ يهدد المسؤولين المتخاذلين

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، خطة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، باختلاف جهات ولايتها، وجهود كل مركز من مراكز المحافظة الستة في حملات الإزالة، التي يجري تنفيذها بالموجة الـ19 بمراحلها المختلفة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خلال اجتماع عقده مع روؤساء المدن، ومسئولي أملاك الدولة، وحماية الأراضي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

تكثيف أعمال إزالة التعديات

وجه محافظ الفيوم، روؤساء المدن، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مؤكدا أنّ أي مسئول سيتخاذل في أداء مهام عمله، سيتم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضده.

حصر شامل بجميع حالات التعدي

أكد محافظ الفيوم، على ضرورة عمل حصر شامل بجميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، لدى كل مركز من المراكز وجهات الولاية على الأرض المتُعدى عليها، وتقسيمها من حيث الحالات البسيطة والمتوسطة والجسيمة، مع البدء بإزالة الحالات البسيطة والمتوسطة، موجها مسئولي جهات الولاية بالتننسيق مع رؤساء المدن لإعداد بيان بالحالات المستهدف إزالتها يوميا، خلال المرحلتين الثانية والثالثة من الموجة الـ19 لإزالة كل التعديات خلال تلك الموجة.

مراجعة التعديات على أراضي الدولة

أمر محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن إدارتي التفتيش المالي والاداري، والشئون القانونية بالمحافظة، ومديرية الزراعة، ومجالس المدن، لمراجعة كل التعديات على أراضي الدولة ولاية «الاصلاح الزراعي»، وإعداد بيان متكامل يتضمن وصف دقيق لحالات التعدي واسم المتعدي ورقمه القومي، وعقب ذلك تقوم اللجنة بمراجعة جميع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بنطاق مركز طامية وإعداد بيان مماثل.

إعداد كشوف بممثل لكل جهة ولاية

كلف الأنصاري، مسئولي جهات الولاية، بإعداد كشوف تتضمن ترشيح موظف أو اثنين أو أكثر عن كل جهة ولاية، لتدريبهم على وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لإعداد وتجهيز الاحداثيات الخاصة بكافة حالات التعدي، قبل البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات، لضمان تحقيق المستهدف وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

التنسيق بين مجالس المدن وجهات الولاية

أكد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق التام بين مجالس المدن وجهات الولاية، للحفاظ على أراضى الدولة التي تم استردادها، منعاً لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأي تعديات على تلك الأراضي أو تجاوزات في هذا الشأن، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.

مراحل الموجة الـ19 لإزالة التعديات

الجدير بالذكر أنّ المرحلة الأولى من الموجه الـ19 قد بدأت من 19/1/2022 حتى 30 يناير 2022، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6/ 2 / 2022 حتى 26 /2/ 2022، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/ 3/ 2022 وحتى 26 /3/ 2022.