بدء صرف معاشات «تكافل وكرامة» لـ3.8 مليون أسرة غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022، لنحو 3.8 مليون أسرة، بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، مشيرة إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل»، الذى يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، وليس لديها أملاك أو حيازات، يصل إلى 500 جنيها شهريا، بينما يتم منح 450 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من المسنين ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مستفيدي كرامة من الأيتام، يحصلون على 350 جنيهًا.

أعداد مستفيدي الدعم النقدي حتى منتصف الشهر الماضي

وأوضحت وزارة التضامن على موقعها الرسمي، أن هناك مليون و328 ألف و884 مستفيد من الدعم النقدى «كرامة»، بالإضافة إلى 2 مليون و108 آلاف و343 مستفيد من الدعم النقدى «تكافل»، إلى جانب 364 ألف و687 مستفيدا من الضمان الاجتماعي ، حتى منتصف فبراير 2022، مشيرة إلى ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1.68 مليون أسرة عام 2014، لتصل إلى 3.8 مليون أسرة في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.

غرفة العمليات تتابع مع هيئة البريد

وأكدت التضامن أن غرفة العمليات مع هيئة البريد المصري، تتابع صرف الدعم النقدي على مدار الساعة مشيرة إلى أنه يمكن لمستفيدى تكافل وكرامة، الصرف من أي مكتب بريد أو من أي ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.

التنسيق الكامل مع مديري مديريات التضامن

وأوضحت أنه يتم التنسيق الكامل مع مديري مديريات التضامن، والمحافظين والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف، مشيرة إلى أن من يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً لا يتم صرف دعم تكافل وكرامة له، كما يتم إيقاف الدعم إذا كان يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.