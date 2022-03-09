الثلاثاء المقبل.. بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لـ3.8 مليون أسرة

يستعد مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، البالغ عددهم 3.8 مليون أسرة، لصرف مستحقات شهر مارس 2022، بدءا من الثلاثاء القادم الموافق 15 مارس، بتكلفة 1.6 مليار جنيه شهريا، وأوضحت على موقعها الرسمي، أن هناك نحو 2 مليون و108 آلاف و343 مستفيدا من الدعم النقدي «تكافل»، إلى جانب مليون و328 و884 مستفيدا من دعم «كرامة»، و364 ألف و687 مستفيدا من الضمان الاجتماعي.

غرفة العمليات المركزية تتابع الصرف مع البريد

من جانبها تشكل وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة صرف دعم تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن والهلال الأحمر .

قيمة الدعم النقدى الشهرى لكل فرد

ولفتت وزارة التضامن فى تقرير لها إلى أنه يتم توزيع الدعم النقدى كالتالى :

- صرف 500 جنيها شهريا لمستفيدى تكافل .

- يتم صرف 450 جنيها شهريا للمسنين.

- صرف 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم.

- 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.

المستندات المطلوبة للإشتراك فى تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن على موقعها الرسمى ، أن هناك العديد من المستندات المطلوبة للإشتراك فى تكافل وكرامة يتم تقديمها لأقرب وحدة اجتماعية وتتمثل فيما يلى :

- تقديم صور بطاقة الرقم القومى سارية، بشرط أن تكون على العنوان الحالى للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة .

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- فى حالة وجود بطاقة تموين يتم تقديم صورة من بطاقة التموين ويكون مكتوب عليها اسم مكتب التموين .

- يتم تقديم قيد مدرسى لجميع الأطفال فى الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة ، وتقديم وقيد طالب للمقيدين جامعياً.