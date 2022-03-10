«التضامن» تراجع بيانات مليون و300 ألف أسرة بـ«تكافل وكرامة»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن تراجع بيانات مليون و300 ألف أسرة لتكافل وكرامة، لافتة إلى تحديث 30% من قواعد البيانات من مستفيدى تكافل وكرامة سنويًا.

وأضافت القباج أن العام الجاري شهد استحداث حصر الأسر المتقدمة لتكافل وكرامة المقبولة فى قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن تدخلات اقتصادية تكون القائمة موجودة.

العمل على تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الانتهاء من 3 آلاف حضانة هذا العام

ولفتت إلى أن استراتيجية الأولى بالرعاية تبدأ بالأطفال وذوى الإعاقة والأطفال والأسر المعيلة، بينما الأسر التى لديها زوج يتم التوسع فى التمكين الاقتصادى بها.

وأوضحت أنه يجرى توحيد قواعد البيانات بين الوزارة والجمعيات الأهلية، ومع صندوق بيت الزكاة والصدقات، مؤكدة عمل شبكة ربط للاستعلام عن المواطن بالرقم القومى.

وأكدت وزيرة التضامن العمل على تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الانتهاء من 3 آلاف حضانة هذا العام، و600 مدرسة مجتمع لاستيعاب الأطفال فى سن العمل، لم يلتحقوا بالتعليم، منوهة بإصدار كارنيه تأمين صحى لكل طفل بمؤسسات الرعاية.

دفع المصروفات للطلاب غير القادرين بالجامعات

كما تحدثت عن توفير تابلت لطلبة إعدادى فى مؤسسات الرعاية، والتعاون مع مؤسسة مدرستى لتطوير قدرة الأطفال على المذاكرة، مشيرة إلى أنهم مستمرون فى تكافؤ الفرص التعليمية، كما يجرى دفع المصروفات للطلاب غير القادرين بالجامعات من خلال وحدات التضامن بالجامعات، وتوفير 600 منحة جامعية للطلاب الفائزين.