«التضامن»: 14 مليون مستفيد من الدعم النقدي منذ 2014 حتى الآن

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي، إنَّ وزارة التضامن الاجتماعي بدأت منذ 2014 في تغيير سياسات الحماية الاجتماعية التقليدية، من مد المساعدات النقدية للفئات الأولى بالرعاية إلى سياسات متكاملة مع بعضها البعض.

قاعدة بيانات لـ35 مليون مواطن

وأضافت «صابرين»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار قناة «dmc»، ويقدمها الإعلامي هيثم سعودي، أنَّ السياسات المتكاملة بدأت بتكوين قاعدة للبيانات للأسر الفقيرة في مصر، وتحديد عدد الأسر المسجلة على قاعدة البيانات، والتي بلغ عددها 9.5 مليون أسرة فقيرة بواقع 35 مليون مواطن.

وأشارت مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي إلى أن الدعم النقدي تضاعف من 2014 وحتى 2021 بنسبة 120%، ووصل عدد المستفيدين حاليًا 14.1 مليون فرد حتى الآن، وكلف الدولة 19 مليار جنيه، وارتفعت الموازنة بنسبة 500% مقارنة بعام 2014، حيث كانت تبلغ الموازنة آنذاك 3.7 مليار جنيه.

وأوضحت أنَّ كل هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنينة بأن الأسر الفقيرة مشمولة بأوجه الحماية، معقبة: «لا نتحدث فقط على الدعم النقدي، ولكن يتكامل معه تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والسكن الكريم، وإصلاح في منظومة التأمينات الاجتاعية.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وأفادت بأنَّ ميزانية المعاشات 250 مليار جنيه مخصصة لـ10.6 مليون صاحب معاش ومستحق، وجرى زيادة الحد الأدنى للمعاش ليصل حاليا لـ916 جنيهًا، وزيادة المعاشات متوافقة مع نسبة التضخم وفقًا للقانون الجديد ما كلف الدولة العام الماضي حوالي 31 مليار جنيه.

ونوهت إلى أنه جرى دعم العمالة غير المنتظمة، وإصلاح منظومة الرعاية الصحية المتمثل في التأمين الصحي الشامل الذي جرى تطبيق مرحلته الأولى في 2019 وشملت 6 محافظات، وتحملت الدولة تكلفة الرعاية الصحية لغير القادرين، وهناك تنسيق مع التأمين الصحي ليشمل العمالة غير المنتظمة في المحافظات التي لا يشملها التأمين الصحي الشامل.