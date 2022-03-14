تخفيضات تصل إلى 80% على منصات البيع بمناسبة عيد الأم.. أبرزها الهواتف

مع اقترب عيد الأم 2022، يحتفل العالم بهذا اليوم بطرق متعددة، لكن الاحتفال به في مصر والشرق الأوسط، يكون مع بداية فصل الربيع تحديدًا في 21 مارس من كل عام، ويأتي الاحتفال بعيد الأم هذا العام بالتزامن مع ارتفاع حاد في أسعار السلع، نتيجة معدلات التضخم العالمية المرتفعة، والحرب الروسية الأوكرانية.

كورونا والتضخم والحرب الروسية الأوكرانية

ولا تزال الأمور بعيدة عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، رغم تخفيف الإجراءات والقيود الخاصة بفيروس كورونا، وفتح السفر والمطارات حول العالم، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية جاءت لتزيد العالم اضطرابًا وعدم استقرار من الناحية السياسية والاقتصادية أيضاً.

التسوق عبر الإنترنت للاستفادة من التخفيضات

ويحرص الأفراد في هذا اليوم على الاحتفال وتقديم الهدايا للأم، لكن الملفت أن الكثير من الأفراد ينتظرون اللحظات الأخيرة لشراء الهدايا، وبالتالي يلجأ عدد كبير إلى التسوق عبر الإنترنت، للحصول على أفضل العروض والتخفيضات على هدايا عيد الأم.

تخفيضات تصل إلى 80%

وتقدم منصات البيع الإلكترونية قبيل الاحتفال بعيد الأم، عروضًا وتخفيضات تصل إلى 80% على مختلف المنتجات والهدايا الخاصة بهذا اليوم، فضلاً عن توجه بعض هذه المنصات إلى نظام التقسيط من خلال شركات التمويل الاستهلاكي أو البنوك، وتتضمن برامج تقسيط مميزة قد تصل إلى التقسيط بدون فوائد، وأيضاً تقوم منصات البيع الإلكترونية بعملية التوصيل مجاناً على بعض السلع والمنتجات تحفيزاً للمبيعات.

الهواتف والإكسسوارات

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إن مواد التجميل والهواتف الذكية والإكسسوارات والملابس والشنط، هي السلع الأكثر طلباً في عيد الأم، مضيفة أنّه رغم الأزمات التي يشهدها العالم من جائحة وارتفاع في معدلات التضخم العالمي، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنه يكون هناك نشاط ملحوظ في فترة عيد الأم، وإقبال شديد على شراء الهدايا تكريماً للأم المصرية.