«خصم 20%».. معرض تجاري لـ«الذهب» لإنعاش المبيعات قبل «عيد الأم»

تعتزم محال للصاغة، تنشيط مبيعاتها، عبر إقامة معرض للذهب بمدينة بنها، متضمنًا تخفيضات على المصنعية تصل إلى 20%، بحسب تامر صبحي، أحد المنظمين.

وأضاف «صبحي»، أن المعرض الذي يسبق عيد الأم يقام على مدار يومي 18 و19 مارس الجاري، بمنطقة كورنيش النيل في مدينة بنها، ويضم عدد كبير من المحال المتخصصة في بيع المشغولات الذهبية والسبائك، مشيراً في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، أن الذهب ملاذ آمن للمدخرات في أوقات التضخم.

وأوضح أن «المعرض» سيقدم تشكيلة من المعروضات الذهبية التي تتميز بتعدد الأوزان والأشكال، لاستقطاب المواطنين الراغبين في الشراء سواء للادخار أو تقديم هدايا عيد الأم هذا العام، متوقعًا أن يحرز المعرض مبيعات كبيرة خلال يوميّ تنظيمه في مدينة بنها.

معارض الذهب تشهد رواجا كبيرا مؤخرا

من جانبه، قال وائل قابيل، رئيس مؤسسة سبائك، لـ«الوطن» إن ظاهرة معارض الذهب المستحدثة في السنوات الأخيرة تشهد رواجًا كبيرًا من قبل التجار والمستهلكين، علاوةً على أن أسعار الذهب وجاذبيته خلال الأيام الأخيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بالنظر إلى حجم ما حققه من أرباح، يجعل من المعدن الأصفر محل طلب دائم.

وأوضح أنه من المقرر أن تقوم شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بمعاونة شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، في تنظيم معرض ومؤتمر الذهب، منتصف العام الجاري، عبر إطلاق تصورات للتجار والخبراء في الصناعة عن واقع ومستقبل الذهب الفترة المقبلة في مصر والعالم.

وسجّلت أسعار الذهب انخفاضا خلال بدء تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الجرام انخفاضا بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، بعدما وصل إلى ألف جنيه و3 جنيهات للجرام، وبيع اليوم بـ998 جنيه للجرام عيار 24، كما أنخفض عيار 21 من 877 جنيها للجرام إلى 873 جنيها للجرام.