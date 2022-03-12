خصم 20% مصنعية.. وسيلة شركات سبائك الذهب للبيع قبل عيد الأم

يعد الذهب الملاذ الآمن للمدخرات أو الاستثمارات على مستوى العالم، ويلجأ إليه الكثيرون في أوقات الأزمات الاقتصادية أو عدم الاستقرار والتوترات السياسية، مثل الحروب.

ولا تزال أسعار الذهب تواصل ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، ليخترق سعر الأوقية مستوى 2000 دولار أمريكي خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. والشركات تتجه للعروض

ورغم ارتفاع سعر جرام الذهب عالميًا ومحليًا، إلا أنَّ البعض لا يزال يفضل تقديمه كهدايا في المناسبات، من مشغولات ذهبية أو جنيهات ذهب، خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأم، التي تعتبر الملاذ الأكثر أمانًا في الحياة ومن نلجأ إليها في كل الأزمات.

ولا تزال المشغولات الذهبية تتربع على عرش الهدايا، فهي الأفضل من حيث السعر والقيمة، ولذلك تحرص شركات الذهب ومحال الصاغة على تقديم عروض وتخفيضات في مثل تلك المناسبات لتشجيع العملاء على اقتناء وشراء هدايا لأحبائهم.

شركات الذهب في عيد الأم.. 20% خصم على المصنعية

فيما اتجهت شركات الذهب إلى زيادة إعلاناتها الممولة على موقع فيسبوك قبيل أيام من عيد الأم، وقال مسؤول بإحداها في تصريحات لـ «الوطن»، إنَّ العروض المقدمة من الشركات وصل قيمة الخصم فيها إلى 20% على المصنعية للسبائك والجنيهات الذهبية، بالإضافة إلى استرجاع العميل قيمة مشترياته رصيد في محفظته الاستثمارية.

قبل شراء سبيكة ذهب.. احرص على وجود 7 أشياء

وتابع المسؤول وخبير الذهب، أنَّ هناك العديد من المزايا للاستثمار في الذهب، خاصةً شراء السبائك من شركات معروفة ولها سمعة جيدة، ولا بد للعميل التأكد من وجود 7 علامات أو شروط عند شراء سبيكة ذهبية، وهي:

- أن تكون السبيكة الذهبية معتمدة دوليًا.

-الحصول على شهادة ملكية عند شراء السبيكة.

- وجود علامة تسلسل ملكية QR Code على السبائك الذهب.

-التأكد من وجود دمغة حكومية على السبيكة، وصحتها.

-وجود علامة مائية، وغلاف مؤمن.

- اعتماد وزن السبيكة.

- أن تكون متاحة بأوزان مختلفة، تبدأ من ربع جرام وحتى كيلو.