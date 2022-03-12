موعد عيد الأم 2022 في مصر ومن دعا للإحتفال به؟

بالتزامن مع شهر المرأة واليوم العالمي لها، يبحث قطاع عريض من الجمهور عبر محركات البحث العالمية «جوجل»، عن موعد عيد الأم 2022 في مصر، لشراء الهدايا والاستعداد لهذا اليوم الذي يفضل الأبناء فيه الاجتماع مع الأسرة، للإحتفال بأمهاتهم كون المناسبة تمثل لهن ذكرى سعيدة، وينتظرها الأبناء من العام للعام، للتعبير عن حبهم لأمهاتهم بالهدايا والورد وغيرها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد في التقرير التالي موعد عيد الأم 2022 في مصر.

موعد عيد الأم في مصر

ووفقا لمواعيد الاحتفالات العالمية المتعارف عليها دوليا، فإن موعد الاحتفال بعيد الأم 2022 في مصر سيكون يوم الاثنين الموافق 21 مارس الجاري، والذي يرجع الاحتفال به إلى القدماء المصريين، كونهم أول من احتفلوا بعيد الأم كعيد مقدس، واعتبروا تمثال إيزيس التي تحمل ابنها حورس رمزا لهذه المناسبة.

وارتبط الاحتفال بعيد الأم بفيضان النيل الذي يعتبره القدماء المصريون أصل الحياة والخصوبة والنماء، فضلا عن أن الأم تهب الحياة لأبنائها.

عيد الأم في العصر الحديث

وجاء الإحتفال بعيد الأم في العصر الحديث، على يد الكاتب الصحفي الراحل علي أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم، حين كتب في مقال له: «لماذا لا نتفق على يوم في أيام السنة نطلق عليه (يوم الأم)، ونجعله عيدا قوميا في بلادنا وبلاد الشرق، وفي مثل هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا أو ربنا يخليك، لماذا لا نشجع الأطفال في هذا اليوم أن يعامل كل منهم كملكة فيمنعوها من العمل، ويتولوا هم في هذا اليوم كل أعمالها المنزلية بدلا منها، ولكن أي يوم في السنة نجعله عيد الأم؟».

وبالفعل جرى تدشين يوم للاحتفال بالأمهات، لتكون مصر أول دولة في العالم العربي تحتفل به، ثم انتشر لباقي البلاد العربية في خمسينيات القرن الماضي، ليظل حتى يومنا هذا مناسبة تقدم فيها الهدايا للأمهات تعبيرًا عن الشكر والإمتنان.