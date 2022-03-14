فرصة للطلاب والباحثين في مجال الاتصالات لربح 750 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بمقر مراكز إبداع مصر الرقمية، ومعامل التصنيع الرقمي مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.

وذكرت «إيتيدا»، في بيان منها، «إذا كنت من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين بالكليات ذات الصلة بالاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمبتكرين من الطلبة والخريجين ورواد الأعمال، في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح لديك الآن الفرصة، للاشتراك في أول هاكاثون للميتا فيرس».

وبحسب ما قالته إيتيدا فإن الهاكاثون، ينظم سلسلة من المسابقات والأنشطة، والتي يتم تنفيذها بنظام الهجين بين الفعاليات الافتراضية على الإنترنت، والأنشطة التفاعلية في 10 محافظات مختلفة بمراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA والموجودة داخل 7 جامعات حكومية وهي «المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وقناة السويس بالإسماعيلية»، وكذلك بمعامل التصنيع الرقمي EME Innovation Labs في 3 محافظات وهي القاهرة، والإسكندرية وأسيوط.

تفاصيل المسابقة وكيفية التقديم لها وقيمة الجوائز التي تم الإعلان عنها.

في السطور القادمة تستعرض الوطن تفاصيل المسابقة، وكيفية التقديم لها، وقيمة الجوائز التي تم الإعلان عنها.

- تهدف المسابقة إلى إيجاد حلول ذات إمكانات عالية، وذات فاعلية في التواصل، والعمل عن بعد، وتسريع ودعم التحول الرقمي.

القيمة الإجمالية للجوائز تصل 750 ألف جنيه، توزع بالتساوي على 3 فرق فائزة في كل موقع جغرافي مشار إليه.

- إتاحة فرص الالتحاق ببرامج تسريع وحاضنات الأعمال، والحصول على الخدمات الاستشارية، والتسويقية وتطوير الأعمال التي تقدمها الهيئة وجهاتها التابعة للشركات الناجحة.

الهاكثون 5 أشهر بدءًا من 15 فبراير 2022 وحتى منتصف يونيو 2022.

- يستمر الهاكثون 5 أشهر بدءًا من 15 فبراير 2022 وحتى منتصف يونيو 2022.

- الفائزين لديهم الفرصة للالتحاق ببرامج مركز الإبداع، وريادة الأعمال وتقديم الدعم في مسيرتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة.

- تدعم المسابقة استخدام الحلول غير تقليدية، والحلول المباشرة والغير مباشرة، مثل (GameFi -SocialFi-NFT) أو بشكل غير مباشر مثل (DAO/DAC -GPT)، وغيرها من التكنولوجيات متضمنة، الواقع الممتد (XR)، الواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR) والواقع الافتراضي (VR) وتحريك رسوم النماذج ثلاثية الأبعاد والكائنات/البشر الافتراضية؛ مرئيات (رؤية) الحاسوب، الرموز غير القابلة للاستبدال(NFTs) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)؛ الأجهزة الحسية الملائمة للواقع الافتراضي القابلة للارتداء؛ تفاعل الآلة مع الانسان: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعلم الآلة.