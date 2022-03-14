حسن شاكوش في ورطة بسبب استخدام لحن بيلا تشاو

وقع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في أزمة جديدة، وذلك بعد طرح برومو أغنيته الجديدة «جود مورنينج بيبي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، التي استخدم فيها لحن الأغنية الإيطالية الشهيرة بيلا تشاو.

بيلا تشاو تسبب في أزمة لـ حسن شاكوش مع جمعية المؤلفين

وعلمت الوطن أن أحد الموسيقيين تقدم بشكوى لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين ضد شاكوش بسبب استخدامه لحن الأغنية الأجنبية دون حق، نظرا لأن جمعية المؤلفين والملحنين هي المسئولة عن استخدام حقوق أي عمل سواء كان مصريا أو أجنبيا.

يذكر أنه في حالة استخدام لحن أجنبي ينبغي على الجمعية المصرية مخاطبة الجمعية الأم والاستفسار منها عن حقيقة شراء اللحن المستخدم من عدمه، وفي حالة عدم شراء الحقوق يتم استخدام الإجراءات القانونية ضد منتهك تلك الحقوق.

حسن شاكوش قدم كلمات مصرية في لحن بيلا تشاو

الأغنية الجديدة لـ حسن شاكوش، استخدم فيها لحن بيلا تشاو، وهي من توزيع إسلام ساسو، ومن كلماتها: «جود مورنينج بيبي.. يا اللي انتي نصيبي.. إوعي تسيبي لحظة واحدة.. إنتي البداية.. إنتي النهاية.. نجمة في سمايا بتنور».

وهذه ليست المرة الأولى التي يسرق فيها شاكوش لحنا أو توزيع أغنية، ففي بداية شهرته سرق لحن الفنان مدين من أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي واستخدامه في أغنية بنت الجيران التي قدمها مع الفنان عمر كمال نهاية عام 2019.

يذكر أن حسن شاكوش لا يزال ممنوعا من الغناء داخل الأراضي المصرية، وذلك بسبب سحب تصريح الغناء منه بشكل نهائي منذ فترة إثر مشكلته وإساءته لفرقة العازفين بنقابة المهن الموسيقية، التي على أثرها لا يزال يشدو فقط خارج مصر.