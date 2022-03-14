تفاصيل زيارة السفير الهندي وزوجته لمدينة سانت كاترين (صور)

أكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في محافظة جنوب سيناء، أن المدينة تحظى باهتمام كبير من قبل غالبية السائحين من مختلف دول العالم، خاصةً «حجاج» طائفة الروم الأرثوذكس، الذين يتوافدون على سانت كاترين من دول جنوب شرق آسيا، مثل الهند.

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الاثنين، إن المدينة تستقبل آلاف السائحين كل عام، لصعود جبل موسى، وزيارة دير سانت كاترين، مشيراً إلى أن المدينة تتميز بوجود آثار دينية وتاريخية، لا توجد في مناطق أخرى.

سفير الهند وزوجته يتفقدان دير سانت كاترين

وأضاف اللواء طلعت العناني أن المدينة استقبلت اليوم سفير الهند في مصر، أجيت جوبتيه، ترافقه قرينته، حيث قام بزيارة دير سانت كاترين، وإيقاد شمعة بالدير، موضحاً أنه قام بتفقد كل الأماكن التاريخية بالدير، فيما قام هشام كامل، مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة سانت كاترين، بتقديم شرح تفصيلي عن الدير.

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين أن أيمن الطوخي، مدير آثار سانت كاترين، قام بمرافقة السفير الهندي وزوجته، أثناء زيارتهما مكتبة الدير، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الايقونات الأثرية الموجودة بالدير، كما دخل السفير وقرينته إلى كنيسة «التجلي»، وأوقدا شمعتين.

كما قام السفير الهندي وزوجته بجولة داخل دير سانت كاترين، حيث زارا الكنيسة الكبرى، والشجرة المعلقة، ومذخر كنوز الدير، حيث كان الراهب «دانيل»، ممثلاً عن رهبان دير سانت كاترين، في استقبالهما.

السفير الهندي سعيد بزيارة دير سانت كاترين

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين أن السفير الهندي، أجيت جوبتيه، أعرب عن سعادته بزيارة مدينة التجلي سانت كاترين، ودير سانت كاترين، الذي يعتبر واحداً من أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وتابع أن المدينة يجري بها إقامة مشروع ضخم، وهو التجلي الأعظم، الذي يُعتبر طفرة في المدينة، لأنه يهدف إلى تطوير المدينة، وتوفير مناطق سكنية وترفيهية لجذب السياح من مختلف دول العالم.

وأعرب السفير الهندي عن سعادته بزيارة المدينة المقدسة، وقال إنها تُعد مقصداُ سياحياً دينياُ لأبناء الهند، ويفضلون زيارتها باستمرار، لما تتمتع به من عراقة دينية وتاريخية.