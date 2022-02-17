محافظ جنوب سيناء: «التجلي الأعظم» إنجاز للدولة المصرية وافتتاحه قريبا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم، إن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، هو أحد المشروعات القومية العملاقة التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن، موضحا أن مدينة سانت كاترين لم تستغل من الناحية السياحية الاستغلال الجيد، خاصة أنها تملك آثارا تاريخية ودينية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وقال المحافظ إن السياح الذين يأتون إلى مدينة سانت كاترين إما سياح اليوم الواحد، أو الحجاج من طائفة الروم الأرثوذكس، بالتالي فالأعداد الوافدة إلى المدينة قليلة، لذا جرى التفكير في إقامة هذا المشروع لإحياء فكرة سانت كاترين ملتقى الأديان.

نائب المحافظ مع وزير الإسكان

قال اللواء خالد فودة، إن الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، حضرت اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لمناقشة كيفية الترويج لمشروع التجلي الأعظم، الذي يعتبر مشروعا سياحيا ضخما لجذب السياح إلى المدينة الروحانية الصغيرة.

وأضاف أن هناك شركات عالمية تقوم بدراسة تصور حفل الافتتاح، الذي لن يقل عن افتتاح طريق الكباش بالأقصر، لأن سانت كاترين هي المدينة الوحيدة في العالم التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى لنبي، مشيرا إلى أن حفل افتتاح المشروع من المقرر أن يكون خلال ثلاثة أشهر مع الصيف، حيث تتمتع المدينة بالطقس المعتدل طوال فصل الصيف.

سانت كاترين مدينة جديدة

وأكد محافظ جنوب سيناء، إن مشروع التجلي الأعظم له عائد كبير على المدينة من الناحية العمرانية والاقتصادية، حيث تم وضع مشروعات ضمن مشروع التجلي لخدمة أهالي المدينة، أبرزها حماية المدينة من السيول، وإنشاء محطات مياه عذبة لأول مرة بطاقة 5000 متر مكعب، وتطوير البنية الأساسية بالكامل بالمدينة، من خلال إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات لتتلائم مع هذا المشروع الضخم.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا المشروع أولا بأول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لأنه حلم جميع المصريين أن تكون هناك مدينة دينية مثل سانت كاترين ذات شهرة عالمية.