ازدواج طريق «فيران سانت كاترين» وتركيب أبراج محمول استعدادا لـ«التجلي الأعظم»

تستعد مدينة سانت كاترين هذا العام، لافتتاح أهم مشروع في تاريخها، وهو «التجلي الأعظم»، الذي يضم 14 مشروعا متنوعا، ويهدف الي أحياء مدينة ملقتى الأديان، مهبط الديانات السماوية الثلاث، والمدينة الوحيدة التي تجلى فيها الله لنبيه موسى عليه السلام.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم، إن القيادة السياسية تعي قيمة المدينة تاريخيا ودينيا، لذا كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين.

ازدواج طريق فيران سانت كاترين

أكد اللواء خالد فودة، أن تطوير مدينة سانت كاترين، سيشمل المطار والطرق والبنية التحتية والمرافق، مشيرا إلى أن المدينة ستصبح عالمية وفريدة من نوعها.

وأشار إلى أنه تقرر ازدواج طريق سانت كاترين وادي فيران، بطول 80 كيلو مترا، وتزويده بأعمدة إنارة وأبراج محمول، موضحا أن مدينة سانت كاترين، سيجر بها تركيب نحو 170 برج اتصالات للشركات الثلاث، لتصبح كل الطريق المؤدية إلى سانت كاترين مزودة بأبراج اتصالات محمول، وهما طريقي السعال كاترين وفيران كاترين.

مجلس مدينة ذكي

قال محافظ جنوب سيناء، إنه تقرر إنشاء مجلس مدينة ذكي في مدينة سانت كاترين، على غرار مجلس مدينة شرم الشيخ، بحيث يكون مزودا بكل الخدمات والمرافق التي تخدم المواطنين والسياح، موضحا أنه جرى إدراج المشروع ضمن مشروع التجلي الأعظم.

وتابع أن مخطط سانت كاترين الجديد، الهدف منه تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الدينية والتاريخية بالمدينة، وجذب مليون سائح سنويا إلى مدينة التجلي.