خبير عقاري: مشروع التجلي الأعظم سيحول الوادي المقدس إلى مزار عالمي

قال سيف فرج، الخبير العقاري، إنّ مشروع التجلي الأعظم من المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة في سيناء وهذا يرجع إلى الأهمية التي سوف يضيفها المشروع إلي المنطقة، واصفا إياه بالمشروع العالمي علي أرض الفيروز.

وأضاف «فرج»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المشروع بمثابة نواة لخلق مجتمع تنموي متكامل في المنطقة، حيث يتمتع بكافة المقومات وأبرزها موقعه الفريد الذي لا يوجد له شبيه في العالم، حيث أنه المكان الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى.

الأهمية الاقتصادية التي سيضيفها المشروع

وأشار إلى أنّ مشروع التجلي الأعظم سيعمل على تنشيط السياحة في محافظة جنوب سيناء خاصة السياحة الدينية، بجانب تحسين الخدمات لزوار المكان، كما أنه سيحول منطقة الوادي المقدس إلى مزار للسياحة الروحانية والاستشفائية والبيئية، بجانب إنشاء نُزل بيئي جديد يضم 216 غرفة والعمل على تطوير النُزل القديم .

فندق و مبنى متحفى متنوع

ويتضمن مشروع التجلي الأعظم إنشاء حديقة صحراوية، والعمل على تطوير منطقة استراحة السادات، بجانب إنشاء فندق جبلي متكامل يضم 150 وحدة، وممشى بدرب موسى يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولًا لجبل التجلي، كما يشمل المشروع تطوير شبكة الطرق والمرافق المؤدية من وإلى المنطقة، والقيام بتنفيذ الأعمال التي تحمي من مخاطر الفيضانات والسيول لحماية المنطقة.

ويضم مشروع التجلي الأعظم إنشاء ساحة السلام التي تضم ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات وإنشاء المنتجع السياحي الاستثماري الجبلي، ومنطقة تجارية «بازارات»، ومبنى اجتماعي خاص بمركز الشباب، وتطوير مركز البلدة التراثية.