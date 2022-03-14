فرقة «تيار» الأردنية تطلق أغنية «الأرض» بمشاركة محمد نزار «فيديو»

أطلقت الفرقة الأردنية «تيار» أحدث أعمالها الغنائية «الأرض» بشكل فيديو كليب تم تصويره في عمان، وتقدم تيار عبر كليب الأرض رؤية تخيلية وفلسفية لنهاية العالم وواقع الأرض من منظور ما بعد الحروب والفناء والجيل الأخير من البشر عبر كلمات غنائية تحمل عدة جوانب من المعاني والإسقاطات، تماشيا مع رؤية تيار الأساسية في تقديم أغنيات مبهمة المفاهيم ودراماتيكية وشاعرية ربما في معاني كلماتها.

محمد نزار يقوم ببطولة كليب الأرض لفرقة تيار

جاء إخراج كليب الأغنية برؤية إخراجية مختلفة ببطولة منفردة للممثل الأردني محمد نزار الذي اشتهر في الساحة الفنية العربية بمشاركته في عدة أعمال مثيرة للجدل، من بينها مسلسل «جن» أول عمل درامي أردني من إنتاج منصة نتفليكس، بجانب مشاركته في فيلم «ماء الورد» لمقدم البرامج العالمي جون ستيوارت، مع مشاركته في فيلم غزة مونامور الذي مثل فلسطين في جوائز الأوسكار.

وتطلق تيار عبر أغنية «الأرض» انطلاقة فنية مختلفة بشكل موسيقي جديد مع شركة الإنتاج الكندية الأردنية «كيف ريكوردز»، كما تستعد لإحياء جولة حفلات غنائية في الأردن وبلدان عربية في الأشهر المقبلة، وجاء كليب الأرض من إخراج بدر هلالات وتصوير هبة نابلسي.

تيار فرقة غنائية أردنية تم تأسيسها منذ سنتين في عمان

تيار فرقة غنائية أردنية تم تأسيسها منذ سنتين في عمان، وتضم الثنائي أحمد فرح وبدر هلالات، وتعتمد أغانيها على نقل رؤيتهم للواقع الحياتي بشكل كلمات أقرب ما تكون للفلسفة والتأمل مع مزجها بموسيقى البوب البديلة مع لمسات من الموسيقى الإلكترونية، وعرف أعضاء الفرقة بمشاركتهم فيما مضى في الفرقة الأردنية الشهيرة «جدل».