أغنية بصوت وكلمات الراحل إياد داوود.. «رسالته للعالم»

نشرت المطربة سلمى الصباحي أغنية لها بصوت وكلمات الفنان والإعلامي الراحل إياد داوود عبر صفحتها على فيسبوك وكتبت سلمى: «إياد هو اللي كاتب الغنوة دي من كل قلبه وإذا كان عُمرُه خِلِص قبل ما يلحق يحقق كل أحلامه فهو فِضِل وراها لآخر لحظة.. وهي دي رسالة إياد داوود للعالم.. عايزة العالم كله يسمعها».

كلمات أغنية إياد داوود

وتقول كلمات الأغنية: «إلحق حلمك لكل واحد حلمه ضاع لكل واحد قلبه باع فوق وعافر بس شد حيلك اتعلم إلحق حلمك علي صوتك المكتوم إلحق حلمك إصحى وفوق عدي مرحلة المصدوم إلحق حلمك انت ودوَّر إلحق حلمك حقق حلمك المصدوم».

وكان الراحل توفي الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم السبت الماضي ودفن يوم الأحد وسط صدمة كبيرة من أصدقائه في الوسط الفني الذين حرصوا على توديعه سواء بتقديم واجب العزاء أو بالنعي على السوشيال ميديا، ومن ضمن الذين ودعوه دينا الشربيني والتي سبق وقدمت معه برنامج شبابيك وأيضا محمد ممدوح الذي كتب على السوشيال ميديا أنه قصَّر في حقه وحرص على التواجد بعزائه.

وداع أصدقاء إياد داوود له

وحرص عدد من الفنانين على التواجد لتقديم واجب العزاء في إياد داوود ومن بينهم محمد ممدوح «تايسون»، خالد كمال، أحمد خالد صالح، مؤمن نور، علي الطيب، بسمة، ومن رجال الصحافة والإعلام خالد فهمي، حمدي رزق، عبد الله السناوي وهبة شعير، ومن رجال السياسة حضر كل من الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، محمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق.

وكانت آخر أعمال إياد داوود مسلسل «شديد الخطورة» مع أحمد العوضي الذي قدم عام 2020 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.